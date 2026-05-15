Aena nega envolvimento de funcionários em operação da PF no aeroporto de Corumbá

Saiba Mais Polícia Funcionários do aeroporto de Corumbá facilitavam envio de drogas para SP

A Aena, concessionária responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Corumbá, afirmou nesta sexta-feira (15) que nenhum funcionário da empresa está envolvido na Operação Íkaros, deflagrada pela Polícia Federal para investigar um esquema de envio de drogas da Bolívia para o interior de São Paulo.

Em nota, a concessionária informou que atua com “política rigorosa de integridade, ética e cumprimento da legislação brasileira” e declarou que colabora com as autoridades para contribuir com as investigações. A empresa também disse permanecer à disposição para fornecer informações que auxiliem no esclarecimento do caso.

A operação da Polícia Federal apura a atuação de um funcionário que trabalharia no aeroporto de Corumbá e que teria facilitado o transporte de entorpecentes até o Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Segundo a investigação, as drogas saíam da Bolívia e utilizavam a estrutura aeroportuária sul-mato-grossense como rota de envio.

A Operação Íkaros cumpre três mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão em Corumbá, além de uma prisão preventiva em Campinas. Durante a ação, um homem foi preso em flagrante com quatro armas de fogo. Celulares e um veículo também foram apreendidos.

De acordo com a PF, a investigação começou em 2024 após a prisão em flagrante de um casal em São Paulo, ocasião em que foram apreendidos 100 quilos de drogas oriundas da Bolívia. Os aparelhos celulares recolhidos nesta sexta-feira serão periciados para identificar outros envolvidos no esquema.

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