Motociclista morre em acidente com caminhonete no Jardim Colúmbia

O motociclista Jorge Willian Pawlowsky, de 31 anos, morreu no começo da tarde desta sexta-feira, dia 15, em decorrência de um acidente de trânsito na rua Carumã, no Jardim Columbia, em Campo Grande.

Ele foi atingido por uma caminhonete que não respeitou a sinalização de 'Pare' no cruzamento com a rua Urariocara.

O impacto foi tão forte que o motociclista foi arremessado contra o solo e morreu ainda no local, com exposição de massa encefálica.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas nada pôde fazer. A Polícia Militar isolou o local e a Polícia Civil e a Polícia Científica realizaram os trabalhos de praxe.

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