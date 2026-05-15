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Motociclista morre em acidente com caminhonete no Jardim Colúmbia

Vítima sofreu exposição de massa encefálica

15 maio 2026 - 13h53Vinicius Costa    atualizado em 15/05/2026 às 14h01
Vítima chegou a ser arremessada contra a calçadaVítima chegou a ser arremessada contra a calçada   (Gildo de Souza/Nova Lima News)

O motociclista Jorge Willian Pawlowsky, de 31 anos, morreu no começo da tarde desta sexta-feira, dia 15, em decorrência de um acidente de trânsito na rua Carumã, no Jardim Columbia, em Campo Grande.

Ele foi atingido por uma caminhonete que não respeitou a sinalização de 'Pare' no cruzamento com a rua Urariocara. 

O impacto foi tão forte que o motociclista foi arremessado contra o solo e morreu ainda no local, com exposição de massa encefálica.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas nada pôde fazer. A Polícia Militar isolou o local e a Polícia Civil e a Polícia Científica realizaram os trabalhos de praxe.

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Energisa Michel - Maio26

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