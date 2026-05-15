Motociclista morre em acidente com caminhonete no Jardim Colúmbia

O motociclista Jorge Willian Pawlowsky, de 31 anos, morreu no começo da tarde desta sexta-feira, dia 15, em decorrência de um acidente de trânsito na rua Carumã, no Jardim Columbia, em Campo Grande.
Ele foi atingido por uma caminhonete que não respeitou a sinalização de 'Pare' no cruzamento com a rua Urariocara.
O impacto foi tão forte que o motociclista foi arremessado contra o solo e morreu ainda no local, com exposição de massa encefálica.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas nada pôde fazer. A Polícia Militar isolou o local e a Polícia Civil e a Polícia Científica realizaram os trabalhos de praxe.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Idoso é resgatado de avião no Pantanal após agravamento de saúde
Polícia
DOF apreende carga de pneus e cigarros contrabandeados em Maracaju
Polícia
Motociclista cai e fica ferido após fugir de abordagem da PM em Corumbá
Polícia
VÍDEO: Caminhonete furou 'Pare' em acidente que matou motociclista na Capital
Polícia
Suspeito é preso e atirador segue foragido após ataque em Nova Andradina
Polícia
Corpo de homem desaparecido no Rio Correntes é encontrado em Sonora
Polícia
Motorista de Saveiro morre em colisão frontal com carreta na MS-276
Polícia
Motociclista é socorrido inconsciente após bater na traseira de caminhão em Corumbá
Polícia
Boliviano é ferido a tiros durante tentativa de assalto em Corumbá
Polícia