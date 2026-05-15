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Suspeito é preso e atirador segue foragido após ataque em Nova Andradina

Vítima foi atingida por disparos e encaminhada ao Hospital Regional em estado estável

15 maio 2026 - 13h38Vinicius Costa
PM prendeu o suspeito dos disparosPM prendeu o suspeito dos disparos   (Jornal da Nova)

Homem, de 37 anos, foi preso na madrugada desta sexta-feira (15) suspeito de participação em uma tentativa de homicídio em Nova Andradina. O crime aconteceu em um estabelecimento comercial na região central da cidade e deixou a vítima ferida por disparos de arma de fogo.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência começou após denúncias de tiros no local. Testemunhas relataram que o suspeito preso estava no estabelecimento acompanhado do autor dos disparos e de outras pessoas consumindo bebidas alcoólicas. O grupo teria se desentendido com o gerente no momento do pagamento da conta.

Após deixarem o comércio, os envolvidos retornaram minutos depois e um deles efetuou diversos disparos contra a vítima. Conforme apurado, os tiros começaram próximos ao balcão de atendimento e seguiram até os fundos do imóvel, onde a vítima mora. Depois da ação, os suspeitos fugiram em um veículo.

A vítima foi encontrada consciente, com ferimentos na face, dorso e lateral do tórax. Ela recebeu atendimento inicial no local e foi encaminhada ao Hospital Regional. De acordo com avaliação médica, o estado de saúde era considerado estável.

Com apoio da Força Tática e imagens de câmeras de segurança, a PM identificou e localizou um dos suspeitos. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil junto com o veículo apreendido. A arma usada no crime não foi encontrada e o autor dos disparos segue sendo procurado.

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