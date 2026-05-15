Receita Federal e DRACCO intensificam combate ao contrabando na fronteira

A Operação Escudo Aéreo apreendeu cerca de oito quilos de cocaína, quatro toneladas de mercadorias irregulares e veículos usados em crimes na faixa de fronteira de Mato Grosso do Sul. A ação foi realizada pela Receita Federal com apoio do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) e do Exército Brasileiro.

As equipes atuaram em diferentes pontos da região de fronteira, incluindo assentamentos rurais, rodovias e áreas urbanas consideradas estratégicas no combate ao tráfico de drogas e ao contrabando.

Durante as fiscalizações, dois veículos com registro de furto foram recuperados pelas forças de segurança. Outros três automóveis utilizados no transporte de combustível contrabandeado e mercadorias ilícitas também foram apreendidos.

Segundo os órgãos envolvidos, a ofensiva teve como foco o enfrentamento de crimes transnacionais e o reforço da fiscalização em áreas de circulação de produtos ilegais na fronteira sul-mato-grossense.

A Operação Escudo Aéreo integra as ações da Força Especial de Repressão Aduaneira (FERA Nacional), programa criado para ampliar operações de vigilância e repressão em regiões estratégicas do país.

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