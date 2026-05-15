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Suspeito tenta fugir, mas acaba preso por maus-tratos em Campo Grande

Homem já possuía histórico pelo mesmo tipo de crime, segundo a Polícia Civil

15 maio 2026 - 16h55Vinicius Costa
Denúncia anônima levou a polícia a resgatar o cachorroDenúncia anônima levou a polícia a resgatar o cachorro   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 47 anos, foi preso em flagrante pela DECAT (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista), na manhã desta sexta-feira (15) suspeito de maus-tratos a animais no bairro São Conrado, em Campo Grande.

A investigação começou após uma denúncia encaminhada ao e-mail da especializada, acompanhada de fotos que indicavam a situação de maus-tratos. Durante diligências no endereço informado, os policiais confirmaram a veracidade da denúncia.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito tentou fugir ao perceber a chegada da equipe e correu pelas ruas do bairro. Após buscas, ele foi localizado e preso em flagrante.

Ainda conforme a DECAT, o homem é reincidente no mesmo tipo de crime. Ele foi submetido a exame de corpo de delito e permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

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