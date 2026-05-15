Em MS, Caiado foge das polêmicas e foca em debates na pré-campanha presidencial

Vinicius Costa e Taynara Menezes atualizado em 15/05/2026 às 18h10

Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás e pré-candidato à presidência do Brasil, afirmou durante agenda nesta sexta-feira, dia 15, em Campo Grande, que o principal foco é debater sobre economia, segurança pública, saúde e infraestrutura.

Sem entrar em polêmica dos assuntos recentes pelo país, o político disse que "cada um responde pelos seus atos", e jogou a responsabilidade para os nomes ligados ao 'bolsonarismo'.

Caiado citou projetos ligados à rota bioceânica, ao setor da celulose em Mato Grosso do Sul, além de temas como inteligência artificial, minerais críticos e segurança pública.

Ao comentar as eleições presidenciais de 2026, o governador defendeu que a disputa seja baseada em “competência” e comparação de propostas entre os candidatos. Segundo ele, o debate eleitoral será decisivo para a escolha do próximo presidente da República.

Rose Modesto também marcou presença na agenda do ex-governador goiano e apoiou a candidatura de Ronaldo Caiado à presidência, destacando as qualificações e afinidade com o eleitorado de centro-direita.

"Acho que o eleitor de direita hoje, entendeu que está bem servido de opções para o Brasil", disse.

O senador Nelsinho Trad, que também concorre a reeleição, preferiu não entrar em polêmica durante a agenda de Caiado em solo sul-mato-grossense e apenas pontuou que a situação envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro é "delicada e complexa".

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