Menu
Menu Busca sexta, 15 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Camara CG Maio26
Política

Em MS, Caiado foge das polêmicas e foca em debates na pré-campanha presidencial

Caiado disse que "cada um responde pelos seus atos" ao comentar investigações envolvendo aliados de Bolsonaro

15 maio 2026 - 18h10Vinicius Costa e Taynara Menezes    atualizado em 15/05/2026 às 18h10
Ex-governador de Goiás é pré-candidato à presidênciaEx-governador de Goiás é pré-candidato à presidência   (Vitor Kramer)

Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás e pré-candidato à presidência do Brasil, afirmou durante agenda nesta sexta-feira, dia 15, em Campo Grande, que o principal foco é debater sobre economia, segurança pública, saúde e infraestrutura.

Sem entrar em polêmica dos assuntos recentes pelo país, o político disse que "cada um responde pelos seus atos", e jogou a responsabilidade para os nomes ligados ao 'bolsonarismo'.

Caiado citou projetos ligados à rota bioceânica, ao setor da celulose em Mato Grosso do Sul, além de temas como inteligência artificial, minerais críticos e segurança pública.

Ao comentar as eleições presidenciais de 2026, o governador defendeu que a disputa seja baseada em “competência” e comparação de propostas entre os candidatos. Segundo ele, o debate eleitoral será decisivo para a escolha do próximo presidente da República.

Rose Modesto também marcou presença na agenda do ex-governador goiano e apoiou a candidatura de Ronaldo Caiado à presidência, destacando as qualificações e afinidade com o eleitorado de centro-direita.

"Acho que o eleitor de direita hoje, entendeu que está bem servido de opções para o Brasil", disse.

O senador Nelsinho Trad, que também concorre a reeleição, preferiu não entrar em polêmica durante a agenda de Caiado em solo sul-mato-grossense e apenas pontuou que a situação envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro é "delicada e complexa".

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Augusto durante agenda
Política
Augusto Cury diz que política é "ambiente tóxico" e defende pacificação do país
Caiado criticou a gestão atual no quesito combate ao crime organizado
Política
'Bandido não se cria e vou fazer isso no Brasil', declara Caiado em MS
Ministro-relator Alexandre de Moraes -
Política
STF decide que lei da igualdade salarial entre homens e mulheres é constitucional
Investimento federal vai ampliar combate a queimadas em Paranaíba
Política
Investimento federal vai ampliar combate a queimadas em Paranaíba
Ex-governador do RJ, Claudio Castro
Política
Operação da PF mira Cláudio Castro e empresário ligado à Refit
Lula se referia ao escândalo envolvendo o senador pelo Rio de Janeiro
Política
"É um caso de polícia", diz Lula sobre relação entre Flávio e Vorcaro
Mário Frias
Política
STF apura emenda parlamentar para produtora de filme sobre Bolsonaro
Alcides Jesus Peralta Bernal - Foto: Giuliano Lopes
Justiça
Desembargador nega prisão humanitária e mantém Bernal preso em Campo Grande
Marcha para Jesus em Campo Grande - Foto: Reprodução
Política
Crise provocada por Wilton Acosta pode comprometer apoio do Governo à 'Marcha para Jesus'
Osmar Domingues Jeronymo -
Interior
Municípios de MS enfrentam dificuldades para receber emendas e TCE aciona STF

Mais Lidas

Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital
Polícia
Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital
Carreta no local do acidente
Polícia
Criança que morreu atropelada tentava pegar 'rabeira' da carreta quando foi atingida
Lucas Adriano Caniza Santos, o "Lucão" - Foto: Reprodução
Polícia
'Crime não impera', diz comandante do BOPE após morte de líder do CV em Sonora
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
Justiça
Devedores terão contas bloqueadas mais rápido após acordo entre CNJ e bancos