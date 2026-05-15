Com público ampliado, Capital terá três pontos de vacinação contra a gripe neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) realiza neste sábado (16) um plantão especial de vacinação contra a gripe em três pontos de Campo Grande: USF Universitário, USF Dona Neta e no Pátio Central. A mobilização ocorre após a ampliação da imunização para toda a população acima de seis meses e tem como objetivo facilitar o acesso à vacina em meio ao aumento de doenças respiratórias e ao avanço dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na Capital.

A ação acontece em um momento de alerta sanitário, com a circulação dos vírus Influenza A e B e crescimento das internações por síndromes respiratórias. Somente neste ano, Campo Grande já registrou 55 mortes por SRAG, incluindo seis crianças de até 9 anos, além de 15 óbitos confirmados por Influenza.

No primeiro dia da ampliação da campanha para toda a população, realizado na quinta-feira (14), foram aplicadas 7.137 doses da vacina contra a gripe, demonstrando forte adesão dos moradores diante do cenário de alerta e da chegada do período mais frio do ano.

O plantão deste sábado funciona das 7h30 às 16h45 nas USFs Universitário e Dona Neta. Já no Pátio – O Shopping do Centro (Rua Marechal Rondon, 1.380), a vacinação ocorre das 9h às 16h. Para se vacinar, é necessário apresentar documento pessoal e, se possível, a carteira de vacinação.

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