Caso Banco Master amplia pressão no Congresso por abertura de CPI

Em meio à repercussão de conversas atribuídas ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, parlamentares intensificaram a pressão pela criação de uma CPI para investigar o caso envolvendo o Banco Master. Atualmente, o Congresso já reúne ao menos sete pedidos de investigação, mas nenhum avançou até agora.

Dois novos pedidos de CPMI surgiram após a divulgação de informações sobre o suposto patrocínio de Vorcaro a um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Um dos requerimentos é articulado pela oposição, liderada pelo senador Carlos Viana (PSD-MG), e outro pela base governista, sob coordenação do deputado Lindbergh Farias (PT-RJ). Ambos ainda estão em fase de coleta de assinaturas.

Apesar da pressão, a abertura de uma investigação no Congresso ainda enfrenta resistência. Governistas veem a CPI como forma de ampliar a ofensiva contra Flávio Bolsonaro, enquanto a oposição defende que todas as relações envolvendo o Banco Master sejam investigadas.

Além dos novos pedidos, outras cinco propostas de CPI já conseguiram o número mínimo de assinaturas, mas seguem sem andamento. Entre os autores estão os parlamentares Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), Eduardo Girão (Novo-CE), Alessandro Vieira (MDB-SE), Carlos Jordy (PL-RJ), Fernanda Melchionna (PSOL-RS) e Heloísa Helena (Rede-RJ).

No STF, Lindbergh Farias entrou com mandado de segurança para tentar obrigar a abertura de uma CPMI. Outro pedido semelhante, apresentado pela oposição, está sob relatoria do ministro Nunes Marques, mas ainda sem decisão.

Na Câmara, o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) já descartou instalar uma CPI neste momento, alegando que existem pedidos mais antigos aguardando análise. O entendimento também foi reforçado pelo ministro Cristiano Zanin, do STF, que negou pedido para determinar a abertura da comissão.

Flávio Bolsonaro nega irregularidades e afirma que as conversas com Vorcaro tratavam apenas da produção do filme, financiado com recursos privados. O senador também declarou apoiar a instalação de uma comissão de inquérito.

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