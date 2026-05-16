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Motorista de 19 anos bate em motocicleta e é flagrado sem habilitação no Universitário

Acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Ana Luísa de Souza com a Rua Barão de Jundiaí

16 maio 2026 - 09h12Sarah Chaves
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Vinicius Costa)

Um jovem de 19 anos se envolveu em um acidente de trânsito na madrugada deste sábado (16), no Bairro Universitário, em Campo Grande, após dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Ana Luísa de Souza com a Rua Barão de Jundiaí e envolveu um carro e uma motocicleta.

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz conduzia um Volkswagen Gol pela Avenida Ana Luísa de Souza quando bateu na lateral de uma motocicleta Honda CG 160 Titan, que seguia pela Rua Barão de Jundiaí. Com o impacto, os veículos ficaram danificados e o motociclista sofreu escoriações leves, mas dispensou atendimento do Corpo de Bombeiros e do Samu.

Ainda conforme o registro, a sinalização no cruzamento indicava preferência para os veículos que trafegavam pela Avenida Ana Luísa de Souza. Durante consulta no sistema, os policiais constataram que o motorista do carro não possuía habilitação para dirigir. Os veículos estavam com a documentação regular e foram liberados.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como dirigir sem habilitação gerando perigo de dano.

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