Homem tem orelha arrancada pela filha em briga após bebedeira em Dourados

Um homem de 37 anos foi hospitalizado neste sábado (16), em Dourados, após ter a orelha arrancada com uma mordida durante uma confusão envolvendo familiares depois de uma bebedeira. O caso foi atendido pela Polícia Militar e registrado na Polícia Civil.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a equipe da PM foi acionada para atender uma denúncia de violência doméstica. No local, os policiais encontraram a vítima caída no chão e ferida.

Durante atendimento, o homem relatou que havia ingerido bebida alcoólica junto com a filha, de 19 anos, e o genro. Em determinado momento, os três acabaram entrando em luta corporal.

Ainda conforme o relato da vítima, durante a briga, a filha teria mordido sua orelha, arrancando ela. Diante da gravidade dos ferimentos, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o homem ao Hospital da Vida para atendimento médico.

Quando os policiais chegaram ao imóvel, os outros envolvidos já haviam deixado o local e não foram encontrados. O caso foi comunicado à Delegacia de Polícia Civil, que irá investigar as circunstâncias da ocorrência.

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