Vereador de Coxim sai ileso de grave acidente na BR-163; carro deu perda total

O vereador Jhonny Guerra Gai (PP), de Coxim, escapou ileso de um grave acidente registrado na sexta-feira (15), na rodovia BR-163, próximo ao município de São Gabriel do Oeste. Apesar da violência da colisão e da perda total do veículo, o parlamentar não sofreu ferimentos.

O vereador Jhonny Guerra Gai (PP), de Coxim, escapou ileso de um grave acidente registrado na sexta-feira (15), na rodovia BR-163, próximo ao município de São Gabriel do Oeste. Apesar da violência da colisão e da perda total do veículo, o parlamentar não sofreu ferimentos.

Segundo informações divulgadas pelo Edição MS, o vereador seguia viagem para Campo Grande quando o acidente aconteceu durante uma ultrapassagem em meio à pista molhada por causa da chuva.

De acordo com o relato de Jhonny Gai, o carro acabou deslizando após o pneu tocar a faixa branca lateral da rodovia. “Fui ultrapassar uma carreta, estava chuvoso. Eu fiquei um pouco espremido na ultrapassagem e aí o pneu pegou naquela faixa branca lateral e deslizou. O carro rodou na pista, eu bati no guard-rail do outro lado e fui jogado para cima do caminhão, batendo nele também. Então foram duas batidas”, explicou o vereador.

Com o impacto, o automóvel ficou completamente destruído e teve perda total confirmada. Mesmo assim, a cabine preservou a integridade física do parlamentar. “Comigo não aconteceu nada. O carro deu perda total, mas não sofri nenhum arranhão”, tranquilizou Jhonny Gai.

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