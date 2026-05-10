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Trânsito

Colisão entre ônibus e carro deixa dois mortos e 13 feridos na BR-060

Acidente aconteceu entre Camapuã e o Posto São Pedro na madrugada deste domingo

10 maio 2026 - 10h30Taynara Menezes    atualizado em 10/05/2026 às 11h17
Não há informações da identidade das vítimas até o momento Não há informações da identidade das vítimas até o momento   (Foto: Infoco MS)

Duas pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus de viagem e um carro de passeio na BR-060, entre Camapuã e o Posto São Pedro, na madrugada deste domingo (10).

Conforme o site Infoco MS, a colisão aconteceu por volta das 5h15 e envolveu um ônibus que fazia a linha BrasíliaCampo Grande e um Volkswagen Golf branco. As vítimas fatais seriam o motorista do carro e um passageiro do ônibus.

Ainda segundo as informações preliminares, uma segunda pessoa que estava no veículo de passeio foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.

Os feridos foram levados para o hospital de Camapuã. O resgate mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ambulâncias do município e o Corpo de Bombeiros de São Gabriel do Oeste.

Profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e motoristas, participaram da operação de socorro às vítimas.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. Segundo relato de um morador de Chapadão do Sul, o trânsito ficou congestionado na rodovia durante a manhã deste domingo.

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