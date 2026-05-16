Justiça decreta prisão domiciliar de mãe após criança expelir preservativos em creche

A Justiça decretou, na sexta-feira (15), a prisão domiciliar de uma mulher de 26 anos investigada por maus-tratos contra os três filhos, em Cerquilho, no interior de São Paulo. O caso veio à tona após um menino de 2 anos expelir dois preservativos enquanto usava o banheiro de uma creche da cidade.

A situação levou funcionários da unidade a acionarem a Polícia Civil, que passou a investigar se a criança foi vítima de abuso sexual ou se ingeriu os objetos dentro de casa em meio às condições de negligência relatadas no imóvel da família.

Após a denúncia, policiais civis, militares e agentes da Guarda Civil Municipal foram até a residência, localizada no bairro Parque das Árvores. Segundo os agentes, o imóvel estava em condições insalubres, sem água e com pouca comida disponível. As equipes também encontraram fezes espalhadas pelos cômodos da casa.

Além do menino de 2 anos, outras duas crianças, de 4 e 8 anos, estavam no imóvel e foram encaminhadas ao Conselho Tutelar. As vítimas passaram por exames no Instituto Médico Legal (IML) e receberam acolhimento.

De acordo com a polícia, a mulher apresentou comportamento agressivo durante a abordagem e chegou a se machucar no momento da ocorrência. Os investigadores também informaram que ela já havia sido denunciada anteriormente por suspeitas de maus-tratos contra os filhos.

O caso foi registrado na Delegacia de Cerquilho como maus-tratos, estupro de vulnerável e desacato. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias envolvendo a criança e apura se houve abuso sexual.

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