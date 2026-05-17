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Clima

Instabilidade avança e deixa MS sob risco de tempestades neste domingo

Campo Grande deve registrar temperaturas entre 18°C e 28°C ao longo do dia

17 maio 2026 - 08h45Sarah Chaves
Foto: Sarah ChavesFoto: Sarah Chaves  

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) indica que este domingo (17) será de tempo instável em Mato Grosso do Sul, com possibilidade de chuvas intensas, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo o Cemtec, o cenário ocorre devido ao avanço de uma nova frente fria, aliado ao intenso transporte de ar quente e úmido. A atuação de cavados também reforça a instabilidade e favorece o desenvolvimento de tempestades.

Os ventos atuam do quadrante norte e, após a passagem da frente fria, giram para o sul, com velocidades entre 40 e 60 km/h. Há possibilidade de rajadas pontualmente superiores a 60 km/h.

Em Campo Grande, as temperaturas variam entre 18°C e 20°C nas mínimas e entre 24°C e 28°C nas máximas. Já nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados, os termômetros devem marcar mínimas entre 14°C e 17°C, com máximas entre 19°C e 24°C.

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