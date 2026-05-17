Morto em confronto com o Choque atraía vítimas pelo Marketplace para roubar motos

Na manhã deste domingo (17), um confronto entre policiais militares do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) e um suspeito terminou em morte no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. O indivíduo foi identificado como Lucas Felipe Alves Ferreira, conhecido como "Peixeiro", de 27 anos.

Histórico criminal

Segundo a Polícia, o suspeito acumulava 77 registros policiais, incluindo furtos, receptação, associação criminosa e 27 roubos. Ele estava evadido do sistema prisional e era apontado como responsável por uma série de roubos de motocicletas na região, utilizando um esquema de abordagem via Marketplace.

O modus operandi consistia em simular interesse na compra de veículos anunciados, marcar encontros e, mediante ameaça com arma de fogo, subtrair as motocicletas das vítimas.

Reconhecimento e investigações

As equipes policiais já vinham monitorando os crimes e, em ocorrências anteriores, vítimas reconheceram Lucas Felipe como autor dos roubos. A investigação apontou que ele frequentava imóveis ligados a pessoas já envolvidas em delitos semelhantes, o que levou os militares até o endereço onde ocorreu o confronto.

O confronto

Ao perceber a presença policial, o suspeito tentou fugir, pulando muros e ignorando ordens de rendição. Durante a perseguição, foi constatado que portava um revólver calibre .38.

Em determinado momento, investiu contra os policiais, tentando tomar a arma de um deles. Diante da agressão, foram efetuados disparos para conter a ação. Mesmo ferido, o suspeito continuou resistindo e voltou a investir contra a equipe, sacando novamente a arma, o que levou a novos disparos.

Após ser atingido, ainda apresentava sinais vitais e foi socorrido pelos próprios policiais até a UPA Tiradentes, onde não resistiu.

Apreensões

No local, foram apreendidos:

- Revólver calibre .38 com cinco munições intactas e numeração ilegível.

- Pistola calibre 9mm Beretta APX, pertencente à carga da PMMS, com carregador contendo seis munições intactas e dois estojos deflagrados.

- Celular Samsung Galaxy A10s, encontrado no bolso do suspeito.

Procedimentos

A cena foi isolada para perícia e o caso registrado pela autoridade policial. O celular do suspeito foi apreendido para investigação. As vítimas de roubos anteriores confirmaram a autoria dos crimes atribuídos a Lucas Felipe.

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