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Morto em confronto com o Choque atraía vítimas pelo Marketplace para roubar motos

Homem de 27 anos morreu após confrontar policiais militares no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande

17 maio 2026 - 18h01Vinícius Santos
Divulgação / BPChoque / PMMSDivulgação / BPChoque / PMMS  

Na manhã deste domingo (17), um confronto entre policiais militares do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) e um suspeito terminou em morte no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. O indivíduo foi identificado como Lucas Felipe Alves Ferreira, conhecido como "Peixeiro", de 27 anos.

Histórico criminal

Segundo a Polícia, o suspeito acumulava 77 registros policiais, incluindo furtos, receptação, associação criminosa e 27 roubos. Ele estava evadido do sistema prisional e era apontado como responsável por uma série de roubos de motocicletas na região, utilizando um esquema de abordagem via Marketplace.

O modus operandi consistia em simular interesse na compra de veículos anunciados, marcar encontros e, mediante ameaça com arma de fogo, subtrair as motocicletas das vítimas.

Reconhecimento e investigações

As equipes policiais já vinham monitorando os crimes e, em ocorrências anteriores, vítimas reconheceram Lucas Felipe como autor dos roubos. A investigação apontou que ele frequentava imóveis ligados a pessoas já envolvidas em delitos semelhantes, o que levou os militares até o endereço onde ocorreu o confronto.

O confronto

Ao perceber a presença policial, o suspeito tentou fugir, pulando muros e ignorando ordens de rendição. Durante a perseguição, foi constatado que portava um revólver calibre .38. 

Em determinado momento, investiu contra os policiais, tentando tomar a arma de um deles. Diante da agressão, foram efetuados disparos para conter a ação. Mesmo ferido, o suspeito continuou resistindo e voltou a investir contra a equipe, sacando novamente a arma, o que levou a novos disparos.

Após ser atingido, ainda apresentava sinais vitais e foi socorrido pelos próprios policiais até a UPA Tiradentes, onde não resistiu.

Apreensões

No local, foram apreendidos:

  • - Revólver calibre .38 com cinco munições intactas e numeração ilegível.
  • - Pistola calibre 9mm Beretta APX, pertencente à carga da PMMS, com carregador contendo seis munições intactas e dois estojos deflagrados.
  • - Celular Samsung Galaxy A10s, encontrado no bolso do suspeito.

Procedimentos

A cena foi isolada para perícia e o caso registrado pela autoridade policial. O celular do suspeito foi apreendido para investigação. As vítimas de roubos anteriores confirmaram a autoria dos crimes atribuídos a Lucas Felipe.

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