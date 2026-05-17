Acidente que 'rachou' Gol ao meio e matou motorista na BR-376 pode ter relação com álcool

Foi identificado como Antônio Pacheco Júnior o homem que morreu em um grave acidente registrado na manhã deste domingo (17), no km 16 da BR-376, em Fátima do Sul. Ele conduzia um Volkswagen Gol, que ficou partido ao meio após a colisão frontal envolvendo uma Fiat Strada.

Conforme consta no boletim de ocorrência, outras pessoas ficaram feridas e foram socorridas após o acidente entre os dois veículos. Segundo o registro policial, a Fiat Strada seguia no sentido Dourados/Fátima do Sul quando teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente contra o VW Gol, que trafegava no sentido oposto.

No Gol estavam Antônio Pacheco Júnior e um passageiro, que sobreviveu ao acidente. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Fátima do Sul para atendimento médico. O condutor da Fiat Strada também sobreviveu e foi levado para a mesma unidade hospitalar.

Já Antônio não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Conforme o boletim, ele foi arremessado para fora do veículo devido à violência do impacto.

Durante os levantamentos realizados pela Polícia Civil e pela perícia, surgiram indícios de possível ingestão de bebida alcoólica por parte do motorista da Fiat Strada. A delegada plantonista requisitou à Perita Criminal a coleta de material biológico, incluindo amostras de sangue encontradas em uma jaqueta localizada dentro da caminhonete, para posterior análise laboratorial.

Ainda segundo o registro, tampas de cerveja da marca Corona foram encontradas no interior da Strada. A perícia também recolheu um cigarro eletrônico que estava dentro do veículo, o qual será submetido a exames para verificar eventual presença de substâncias psicoativas ou entorpecentes relacionadas ao condutor.

O pai do motorista da Fiat Strada compareceu ao local e informou espontaneamente que o filho havia participado da Expoagro de Dourados, evento realizado na cidade na data dos fatos.

O caso foi registrado pela Polícia Civil de Dourados como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. As circunstâncias do acidente seguem sob investigação.

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