Debilitado e com Alzheimer, idoso morre no Jardim Campo Nobre

Um idoso de 79 anos morreu na manhã deste domingo (17), em uma residência localizada no bairro Jardim Campo Nobre, em Campo Grande. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte natural, sem indícios de violência.

De acordo com a ocorrência policial, o homem apresentava um quadro de saúde bastante debilitado. Ele tinha histórico de problemas cardíacos e teria sofrido um princípio de infarto há aproximadamente quatro anos. Além disso, enfrentava o Alzheimer há cerca de três anos.

Ainda conforme o registro, a vítima fazia uso contínuo de medicamentos controlados, utilizava fraldas geriátricas, necessitava de auxílio para alimentação e apresentava dificuldades de locomoção. Nos últimos dias, o estado de saúde teria se agravado, com inchaço nas mãos e nos pés.

O idoso morava com uma cuidadora, já que vivia sozinho e possuía irmãos residentes nas cidades de Araçatuba (SP) e Três Lagoas, em MS. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender a ocorrência. A equipe esteve no imóvel e, após avaliação, constatou o óbito às 9h58.

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