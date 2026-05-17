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Debilitado e com Alzheimer, idoso morre no Jardim Campo Nobre

O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte natural, sem indícios de violência

17 maio 2026 - 16h36Vinícius Santos
Ambulância - Foto: IlustrativaAmbulância - Foto: Ilustrativa  

Um idoso de 79 anos morreu na manhã deste domingo (17), em uma residência localizada no bairro Jardim Campo Nobre, em Campo Grande. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte natural, sem indícios de violência.

De acordo com a ocorrência policial, o homem apresentava um quadro de saúde bastante debilitado. Ele tinha histórico de problemas cardíacos e teria sofrido um princípio de infarto há aproximadamente quatro anos. Além disso, enfrentava o Alzheimer há cerca de três anos.

Ainda conforme o registro, a vítima fazia uso contínuo de medicamentos controlados, utilizava fraldas geriátricas, necessitava de auxílio para alimentação e apresentava dificuldades de locomoção. Nos últimos dias, o estado de saúde teria se agravado, com inchaço nas mãos e nos pés.

O idoso morava com uma cuidadora, já que vivia sozinho e possuía irmãos residentes nas cidades de Araçatuba (SP) e Três Lagoas, em MS. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender a ocorrência. A equipe esteve no imóvel e, após avaliação, constatou o óbito às 9h58.

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