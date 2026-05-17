Problema antigo: chuva cai e viaduto da João Arinos vira 'piscinão' de lama

A forte chuva que atingiu Campo Grande neste domingo (17) voltou a transformar a avenida Ministro João Arinos, na altura do viaduto da BR-163, em um verdadeiro teste de coragem para motoristas. O trecho, que dá acesso ao Jardim Noroeste, ficou tomado por água, lama e trânsito travado.

Imagens enviadas ao JD1 Notícias mostram a via praticamente alagada, enquanto poucos motoristas se arriscavam a passar pelo local, já conhecido pelos moradores como ponto certo de transtorno quando o tempo fecha na Capital.

Indignada, uma moradora desabafou sobre o abandono enfrentado pela região, “Eu acho uma pouca vergonha isso que acontece com o Noroeste, você sabia? Porque tá feio o negócio. Engraçado é que investiu, investiu, investiu e aonde que tinha que mexer não mexeu em nada”, disse.

Foto: WhatsApp / JD1



Cena repetida

E não é de hoje que o problema tira a paciência de quem mora na região. Em janeiro deste ano, o mesmo local já tinha virado rio após outra chuva forte. Na época, a prefeitura de Campo Grande mandou máquinas, fez limpeza e aquele velho mutirão de emergência que aparece depois do estrago.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também