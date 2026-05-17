AGORA: batida entre carreta e carro mata homem na BR-163 em Nova Alvorada do Sul

Um grave acidente entre uma carreta e um carro de passeio terminou com uma vítima morta na tarde deste domingo (17), na BR-163, altura do quilômetro 382, em Nova Alvorada do Sul.

As informações iniciais apontam que a vítima fatal, um homem, seria morador de Campo Grande. O acidente envolveu uma carreta e um veículo Fiat Siena.

Com o impacto da batida, a carreta saiu da pista, tombou no acostamento e caiu em uma ribanceira, ficando com as rodas para cima. Já o Siena ficou com a dianteira completamente destruída.

Conforme as informações preliminares, dentro do Fiat Siena havia equipamentos musicais, entre eles um teclado e um violão.

Ao Alvorada Informa, o motorista da carreta e uma testemunha relataram que o Siena teria invadido a pista contrária, provocando a colisão. Uma das vítimas do carro foi socorrida com vida, enquanto o outro ocupante morreu ainda no local.

O motorista da carreta não sofreu ferimentos. Equipes de resgate, da concessionária que administra a rodovia e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local atendendo a ocorrência.

O trânsito na BR-163 segue fluindo, mas exige atenção redobrada dos motoristas no trecho do acidente. A PRF deve realizar os levantamentos periciais para esclarecer oficialmente o que motivou a colisão.

(*) Mais informações a qualquer momento.

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