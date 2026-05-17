Justiça manda para o presídio suspeito de tráfico que fugiu da PM em Campo Grande

A Justiça determinou neste domingo (17) a prisão preventiva de Alex Matheus dos Santos Guedes Pina, suspeito de tráfico de drogas em Campo Grande. Ele havia sido capturado na última sexta-feira (15) durante ação da Polícia Militar, realizada pela 11ª CIPM, após tentar fugir de uma abordagem.

De acordo com informações da PM, o flagrante ocorreu no bairro Estrela do Sul, na rua das Balsas. Ao perceber a viatura, o suspeito acelerou em alta velocidade pela contramão, ignorando sinais sonoros e ordens de parada. A perseguição se estendeu por várias ruas até que a motocicleta utilizada ficou sem combustível na rua Doutor Meireles, em frente à UPA Coronel Antonino.

Mesmo após ser cercado, o suspeito desceu da moto, jogou a mochila ao chão e tentou fugir a pé. Ele foi alcançado pelos militares após tropeçar e cair. Segundo a ocorrência, houve resistência durante a abordagem, sendo necessário o uso progressivo da força para contê-lo.

Na mochila, os policiais encontraram três tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 3,010 kg. A motocicleta também foi apreendida por ter sido utilizada na prática do crime.

Durante a abordagem, o suspeito afirmou ter adquirido drogas na região das Moreninhas, mas não soube indicar o endereço exato. Em seguida, relatou estar passando mal devido a uma crise de asma e foi encaminhado à UPA, onde recebeu atendimento médico antes de ser liberado para condução ao Cepol.

Com base no flagrante e nas circunstâncias da ocorrência, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, que foi encaminhado ao presídio da Capital, onde ficará à disposição da Justiça para responder ao processo.

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