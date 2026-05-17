Dupla chega de moto, invade casa e mata filho de vereador em Costa Rica

Gilson Ricardo Carvalho, de 37 anos, filho do vereador Claudomiro, conhecido como Cocó, foi morto a tiros na noite deste sábado (17), na Rua Espírito Santo, no bairro Sonho Meu 4, em Costa Rica. O cunhado dele, identificado como Renan, também foi baleado e socorrido em estado estável.

Segundo informações preliminares, Gilson e Renan aguardavam uma pessoa conhecida nos fundos da residência quando dois homens chegaram em uma motocicleta ao local.

Conforme relatos colhidos pela polícia, um dos suspeitos permaneceu na moto, na esquina da rua, enquanto o outro desceu, entrou pela lateral do imóvel e foi até os fundos da casa, onde as vítimas estavam.

No local, ao menos cinco disparos foram efetuados. Gilson teria sido atingido por um tiro no peito e outro na região do rosto, próximo ao olho. Mesmo ferido, ele ainda tentou correr para dentro da residência, mas não resistiu.

Renan também foi baleado. Segundo as informações iniciais, ele foi atingido nas costas, próximo ao pulmão. Após os disparos, conseguiu correr e se trancar no banheiro da casa até a chegada do socorro.

No momento do crime, a mãe de Renan estava em um dos quartos da residência com uma bebê, mas não se feriu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros atendimentos. Gilson foi encaminhado para a Fundação Hospitalar de Costa Rica, mas chegou à unidade sem sinais vitais. Já Renan permanece internado e o estado de saúde dele é considerado estável.

A Polícia Civil investiga a motivação do crime e tenta identificar os autores. Gilson deixa três filhos, de 12, 10 e 8 anos.

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