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Chuva forte e pista molhada: carreta com agrotóxicos tomba na MS-276 em Batayporã

A carreta ficou tombada fora da pista e não houve interdição da rodovia, mantendo o tráfego normal no local

17 maio 2026 - 18h39Vinícius Santos
Foto: Reprodução | Portal do ConesulFoto: Reprodução | Portal do Conesul  

Uma carreta que transportava agrotóxicos tombou na manhã deste domingo (17), na rodovia MS-276, no trecho que liga os municípios de Batayporã e Anaurilândia, nas proximidades da unidade da Copasul, em Batayporã.

Segundo informações divulgadas pelo Portal do Conesul, no momento do acidente a região era atingida por forte chuva, fator que pode ter contribuído para o tombamento do veículo.

Apesar do susto, o motorista não sofreu ferimentos. A carreta ficou tombada fora da pista e não houve interdição da rodovia, mantendo o tráfego normal no local.

A Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada para verificar a possibilidade de vazamento ou derramamento dos produtos químicos transportados, garantindo a segurança ambiental na região.

As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

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