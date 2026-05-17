PRF intensifica combate ao crime organizado em Mato Grosso do Sul e outros 10 estados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o balanço da Operação Fronteira, que teve desdobramentos importantes em Mato Grosso do Sul e em outros dez estados brasileiros.

A ofensiva mirou os principais corredores logísticos que conectam o Brasil aos países vizinhos, integrando o Programa Brasil Contra o Crime Organizado, coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Ações em Mato Grosso do Sul

O maior impacto contra o tráfico de drogas ocorreu em Naviraí (MS). Na BR-163, equipes da PRF localizaram mais de oito toneladas de maconha escondidas sob uma carga de soja em um caminhão bitrem. A pesagem oficial confirmou que se trata da terceira maior apreensão de entorpecentes realizada pela instituição em 2026. O motorista foi preso em flagrante.

Apreensões de alto valor

- Em Pelotas (RS), foram apreendidos 260 mil dólares americanos (cerca de R$ 1,3 milhão) ocultos em um veículo.

- Em Manaus (AM), a fiscalização de um ônibus resultou na apreensão de quatro quilos de ouro em barras, avaliados em aproximadamente R$ 3 milhões.

- Em Goiás, a PRF registrou a maior apreensão de cocaína do ano no estado, com quase 500 quilos da droga.

- No Espírito Santo, em Serra, os policiais interceptaram um arsenal com quatro pistolas com silenciadores e um fuzil calibre 556.

- Na Paraíba, foram apreendidos 76 quilos de haxixe, o maior registro desse tipo de entorpecente na história do estado.

Combate a crimes ambientais

Em Roraima, a PRF atuou em conjunto com o Ibama para desmantelar um garimpo ilegal dentro do Território Indígena Raposa Serra do Sol. Foram inutilizadas instalações com piscinas de cianeto, além da apreensão de armas, mercúrio, cabos de detonação e maquinário pesado.

A Diretora de Operações da PRF, Nádia Zilloti, destacou, "O crime organizado busca expandir suas atividades em áreas de difícil acesso ou onde identifica menor presença fiscalizatória. Intervenções integradas como esta reafirmam o compromisso do Estado com a legalidade e a proteção ambiental, garantindo que a ordem prevaleça tanto nos grandes centros urbanos e rodovias federais quanto nos territórios indígenas."

Impacto nacional

O Diretor-Geral da PRF, Fernando Oliveira, ressaltou o papel estratégico da instituição, "O modelo de segurança pública adotado pelo Brasil exige uma complementaridade das ações das polícias ostensivas e judiciárias, assim a atuação da PRF nos eixos logísticos nacionais cumpre o papel fundamental de interromper o fluxo de capital ilícito que alimenta as grandes facções. As apreensões e prisões realizadas em flagrante nas rodovias geram dados substanciais, que servem de base e ignição para grandes investigações conduzidas pelas polícias judiciárias, a exemplo das operações Dakovo e Carbono Oculto, focadas no tráfico internacional de armas e em crimes financeiros.”

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