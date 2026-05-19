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Saúde

Hospital da Vida recebe 80 novas camas para renovar estrutura em Dourados

Prefeitura cita substituição de equipamentos antigos e reforço no atendimento regional como prioridade para a unidade

19 maio 2026 - 15h41Taynara Menezes
As camas serão utilizadas na substituição de estruturas antigas, garantindo mais conforto aos pacientesAs camas serão utilizadas na substituição de estruturas antigas, garantindo mais conforto aos pacientes   (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Dourados entregou nesta terça-feira (19) 80 novas camas hospitalares para o Hospital da Vida, referência em urgência e emergência para 34 municípios da região sul de Mato Grosso do Sul. Os equipamentos foram adquiridos com recursos de emenda de bancada estadual, no valor de R$ 500 mil, além de contrapartida do município.

As camas serão utilizadas na substituição de estruturas antigas, garantindo mais conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde. A entrega foi acompanhada pelo prefeito Marçal Filho, pelo secretário municipal de Saúde, Márcio Figueiredo, e pela vereadora Isa Marcondes, responsável pela articulação da emenda junto aos deputados estaduais.

“Essas camas representam mais dignidade e mais conforto para quem procura atendimento no Hospital da Vida em um momento de fragilidade”, destacou o prefeito Marçal Filho.

Segundo o secretário Márcio Figueiredo, a aquisição faz parte do processo de modernização da unidade. “Estamos promovendo a substituição de camas antigas que já não ofereciam as condições adequadas para os pacientes”, afirmou.

O Hospital da Vida é o único hospital municipal do Estado com atendimento de portas abertas em urgência e emergência para uma região que se aproxima de um milhão de habitantes.

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