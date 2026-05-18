Menu
Menu Busca segunda, 18 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Camara CG Maio26
Saúde

Com mais de 190 bolsas coletadas, ônibus do Hemosul segue rota de doação pelo interior de MS

Unidade itinerante já passou por Rio Verde, Coxim e Sonora, reforçando estoques de sangue e ampliando cadastros de medula óssea em Mato Grosso do Sul

18 maio 2026 - 14h29Taynara Menezes
Unidade móvel do HemosulUnidade móvel do Hemosul   (Foto: SES)

O ônibus itinerante do Hemosul já contabiliza 195 bolsas de sangue coletadas durante as ações realizadas neste mês em municípios do interior de Mato Grosso do Sul. As campanhas também resultaram em 48 novos cadastros de doadores de medula óssea, fortalecendo a rede de solidariedade e ampliando o acesso à doação em cidades sem unidades fixas de coleta.

As mobilizações ocorreram em Rio Verde, Coxim e Sonora. Em Rio Verde, a campanha realizada no dia 7 de maio arrecadou 71 bolsas de sangue e garantiu 17 novos cadastros de medula óssea. Já em Coxim, foram coletadas 44 bolsas e registrados oito novos voluntários para doação de medula.

Em Sonora, a ação teve a maior adesão da rota até o momento, com 80 bolsas coletadas e 23 novos cadastros. A iniciativa tem aproximado a população das campanhas de doação e facilitado o acesso ao serviço em diferentes regiões do Estado.

Segundo a coordenação da Rede Hemosul MS, o ônibus itinerante tem papel importante no reforço dos estoques de sangue e na conscientização da população sobre a importância da doação regular.

“Ao percorrer diferentes municípios, o ônibus de coleta itinerante amplia o acesso à doação de sangue e fortalece a rede de solidariedade no interior do Estado, aproximando o serviço da população e facilitando a participação de novos doadores”, resume a coordenadora da Rede Hemosul MS, Marina Sawada Torres.

A programação continua ao longo de maio. Na próxima terça-feira (19), a unidade móvel estará em Bataguassu, das 7h às 11h. Já na quarta-feira (20), os atendimentos serão realizados em Nova Andradina, das 7h às 11h e das 13h às 17h. 

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vacina foi ampliada a partir desta quinta-feira
Saúde
Com público ampliado, Capital terá três pontos de vacinação contra a gripe neste sábado
Cirurgião fala de busca por naturalidade e aumento da procura masculina por procedimentos
Saúde
Cirurgião fala de busca por naturalidade e aumento da procura masculina por procedimentos
Lote do Ypê segue suspenso pela Anvisa
Saúde
Anvisa mantém suspensão de fabricação e venda de produtos Ypê
O foco das campanhas é a prevenção de doenças como câncer de mama, útero e ovário em fêmeas
Saúde
ALEMS aprova campanha Outubro Rosa Pet e Novembro Azul Pet em MS
Hospital Regional é referência em atendimento neonatal
Saúde
Maio reforça importância da doação de leite humano e HRMS faz apelo por novas doadoras
Desde o início da campanha, mais de 107 mil doses já foram aplicadas em Campo Grande
Saúde
Com alta síndrome respiratória, Capital amplia vacinação contra gripe para toda a população
Hantavirose exige atenção por sintomas semelhantes aos da gripe
Saúde
Hantavirose exige atenção por sintomas semelhantes aos da gripe
nício das atividades está previsto para 1&ordm; de setembro
Saúde
Hospitais universitários lançam quase 850 bolsas para estudantes de graduação
Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Saúde
Juiz manda sequestrar quase R$ 50 mil da prefeitura para bancar tratamento de paraplégico
 ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explica que a atualização do conteúdo da caderneta inclui informações sobre o cuidado na maternidade e o puerpério, além do plano de parto.
Saúde
Ministério da Saúde libera versão digital da Caderneta da Gestante

Mais Lidas

Arma apreendida - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
Motoqueiro abre fogo em conveniência e mata menino de 2 anos no Jardim Noroeste
Foto: Alvorada Informa / Reprodução
Trânsito
Identificado homem que morreu em colisão frontal na BR-163 em Nova Alvorada do Sul
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital
Local da ocorrência - Foto: Reprodução / Ponta Porã News
Polícia
Moradora de Campo Grande morre após fuga policial terminar em piscina no Paraguai