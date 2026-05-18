Com mais de 190 bolsas coletadas, ônibus do Hemosul segue rota de doação pelo interior de MS

O ônibus itinerante do Hemosul já contabiliza 195 bolsas de sangue coletadas durante as ações realizadas neste mês em municípios do interior de Mato Grosso do Sul. As campanhas também resultaram em 48 novos cadastros de doadores de medula óssea, fortalecendo a rede de solidariedade e ampliando o acesso à doação em cidades sem unidades fixas de coleta.

As mobilizações ocorreram em Rio Verde, Coxim e Sonora. Em Rio Verde, a campanha realizada no dia 7 de maio arrecadou 71 bolsas de sangue e garantiu 17 novos cadastros de medula óssea. Já em Coxim, foram coletadas 44 bolsas e registrados oito novos voluntários para doação de medula.

Em Sonora, a ação teve a maior adesão da rota até o momento, com 80 bolsas coletadas e 23 novos cadastros. A iniciativa tem aproximado a população das campanhas de doação e facilitado o acesso ao serviço em diferentes regiões do Estado.

Segundo a coordenação da Rede Hemosul MS, o ônibus itinerante tem papel importante no reforço dos estoques de sangue e na conscientização da população sobre a importância da doação regular.

“Ao percorrer diferentes municípios, o ônibus de coleta itinerante amplia o acesso à doação de sangue e fortalece a rede de solidariedade no interior do Estado, aproximando o serviço da população e facilitando a participação de novos doadores”, resume a coordenadora da Rede Hemosul MS, Marina Sawada Torres.

A programação continua ao longo de maio. Na próxima terça-feira (19), a unidade móvel estará em Bataguassu, das 7h às 11h. Já na quarta-feira (20), os atendimentos serão realizados em Nova Andradina, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

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