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Moradora tem casa alvejada durante a madrugada no bairro Guanandi

Ela deixou o local acompanhada do filho e ao retornar, encontrou diversas perfurações no portão

18 maio 2026 - 14h38Vinicius Costa
Polícia Militar atendeu o local da ocorrênciaPolícia Militar atendeu o local da ocorrência   (Divulgação/PMMS)

A casa de uma mulher, de 57 anos, foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo durante a madrugada desta segunda-feira, dia 18, no bairro Guanandi, em Campo Grande.

Ela estava com o filho, de 16 anos, no momento em que aconteceu o ataque - por volta das 3h da madrugada. Após os disparos, ela deixou o local e retornou somente pela manhã, encontrando o portão com várias perfurações.

Segundo consta no boletim de ocorrência, ela acionou a Polícia Militar e acompanhada dos militares, encontrou várias cápsulas deflagradas em frente à casa. Foram constatadas marcas de tiro no portão e no interior do imóvel.

Ainda conforme o registro, a moradora declarou que ninguém ficou ferido e desconhece a autoria e a motivação para o fato.

No local foram realizadas os trabalhos de praxe e a Polícia Científica estve no local para coleta das cápsulas.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo.

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Energisa Michel - Maio26

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