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Retrocar MS lança terceira edição com evento em junho em Campo Grande

Evento reúne colecionadores, shows ao vivo e exposição de veículos clássicos

18 maio 2026 - 11h54Vinicius Costa
Carros antigos serão exibidos, assim como foi em 2025Carros antigos serão exibidos, assim como foi em 2025   (Retrocar MS)

O Retrocar MS teve a programação da terceira edição lançada oficialmente e vai reunir colecionadores, expositores e apaixonados por carros antigos em Campo Grande. O evento de apresentação ocorre no dia 19 de junho, a partir das 19h, na Academia do Chopp.

Durante o lançamento, o público poderá acompanhar exposição de veículos clássicos, shows com duas bandas ao vivo e a apresentação das novidades preparadas para a edição de 2026. O encontro principal está confirmado para os dias 15 e 16 de agosto, na Praça do Papa.

A organização espera ampliar o público após a edição anterior registrar grande movimentação em setores como turismo, gastronomia e entretenimento. O Retrocar MS vem ganhando espaço entre os eventos culturais e automotivos realizados em Mato Grosso do Sul.

Além da exposição de veículos antigos e restaurados, o encontro reúne modelos raros nacionais e importados, além de atrair diferentes gerações ligadas à cultura automotiva e à preservação histórica.

Colecionadores de várias cidades de Mato Grosso do Sul e de outros estados devem participar da edição de 2026, fortalecendo Campo Grande como um dos principais polos de encontros automotivos da região Centro-Oeste.

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