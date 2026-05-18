Jovem morre após dois dias internado por acidente em São Gabriel do Oeste

Saiba Mais Polícia Jovem fica gravemente ferido após colisão entre moto e Peugeot na BR-163, em MS

Joel Nunez Castro, de 27 anos, morreu neste sábado (16) na Santa Casa de Campo Grande, após dois dias internado em estado grave em decorrência de um acidente na BR-163, em São Gabriel do Oeste.

A colisão aconteceu na madrugada de quinta-feira (14), nas proximidades da Cooasgo, e envolveu uma motocicleta Honda Titan e um Peugeot. Joel estava na moto acompanhado de outro jovem, de 26 anos.

Segundo a Polícia Civil, a causa da morte foi registrada como politrauma e parada cardiorrespiratória. O motociclista sofreu ferimentos graves, incluindo um corte profundo no pescoço e suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE), conforme o Corpo de Bombeiros.

Após atendimento inicial no Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste, a vítima foi transferida para Campo Grande devido à gravidade do quadro clínico. O outro ocupante da motocicleta permanece internado em estado grave na Santa Casa.

As circunstâncias do acidente ainda são investigadas pelas autoridades e, até o momento, a dinâmica da colisão não foi esclarecida.

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