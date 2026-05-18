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Jovem morre após dois dias internado por acidente em São Gabriel do Oeste

Vítima estava internada em estado grave desde quinta-feira após colisão na BR-163

18 maio 2026 - 07h50Vinicius Costa    atualizado em 18/05/2026 às 07h52
Acidente envolveu carro e motoAcidente envolveu carro e moto   (Idest)

Joel Nunez Castro, de 27 anos, morreu neste sábado (16) na Santa Casa de Campo Grande, após dois dias internado em estado grave em decorrência de um acidente na BR-163, em São Gabriel do Oeste.

A colisão aconteceu na madrugada de quinta-feira (14), nas proximidades da Cooasgo, e envolveu uma motocicleta Honda Titan e um Peugeot. Joel estava na moto acompanhado de outro jovem, de 26 anos.

Segundo a Polícia Civil, a causa da morte foi registrada como politrauma e parada cardiorrespiratória. O motociclista sofreu ferimentos graves, incluindo um corte profundo no pescoço e suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE), conforme o Corpo de Bombeiros.

Após atendimento inicial no Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste, a vítima foi transferida para Campo Grande devido à gravidade do quadro clínico. O outro ocupante da motocicleta permanece internado em estado grave na Santa Casa.

As circunstâncias do acidente ainda são investigadas pelas autoridades e, até o momento, a dinâmica da colisão não foi esclarecida.

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