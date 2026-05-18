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Funtrab inicia semana com 2,9 mil vagas de emprego em MS

Campo Grande concentra 208 oportunidades nesta segunda-feira (18)

18 maio 2026 - 08h22Sarah Chaves

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) inicia esta segunda-feira (18) com 2.966 vagas de emprego abertas em 36 municípios do Estado. Em Campo Grande, são 208 oportunidades disponíveis em diferentes áreas de atuação. 

Entre as funções com maior número de vagas em Mato Grosso do Sul estão trabalhador da cultura de maçã (461), auxiliar de linha de produção (309), ajudante de obras (160), auxiliar de limpeza (119), pedreiro (95) e servente de obras (70). Também há oportunidades para operador de processo de produção, auxiliar de cozinha, operador de caixa, motorista de ônibus rodoviário e vendedor interno.

Na Capital, a Funtrab oferece vagas para funções como ajudante de carga e descarga, auxiliar de limpeza, vendedor interno e vigilante. Há ainda 20 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD) e três oportunidades de estágio. 

Os interessados devem comparecer à sede da Funtrab, na Rua 13 de Maio, 2.773, no Centro de Campo Grande, com RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento ocorre das 7h30 às 17h. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas sem aviso prévio. 

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