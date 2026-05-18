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Bolsonaro tenta conter desgaste de Flávio após vazamento de conversas

Ex-presidente pediu apoio do PL ao senador e avaliou que repercussão do caso deve perder força nas próximas semanas

18 maio 2026 - 09h22Sarah Chaves, com CNN
O PL encomendou uma pesquisa para medir os efeitos eleitorais do episódio O PL encomendou uma pesquisa para medir os efeitos eleitorais do episódio   (Mateus Bonomi/Anadolu Agency via Getty Images)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tratou com cautela o vazamento de conversas entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo relatos feitos à CNN, Bolsonaro orientou aliados e familiares a reforçarem apoio ao filho mais velho neste momento de desgaste político.

Ainda de acordo com a emissora, o ex-presidente pediu que o recado fosse levado à direção nacional do PL, que acompanha os impactos da repercussão sobre a imagem de Flávio, apontado como pré-candidato à Presidência da República.

Nos bastidores, Bolsonaro afirmou confiar no senador e avaliou que o caso deve perder força nas próximas semanas. O ex-presidente também defendeu que Flávio mantenha postura de enfrentamento público diante das críticas.

Em entrevista à CNN, o senador admitiu que não consegue dizer quantas vezes se encontrou com Vorcaro e declarou que novos vídeos ou áudios ainda podem aparecer. A fala aumentou a preocupação entre dirigentes do partido, que afirmam não terem sido avisados anteriormente sobre a relação entre os dois.

Diante da crise, o PL encomendou uma pesquisa para medir os efeitos eleitorais do episódio e trabalha na construção de um discurso para orientar apoiadores na defesa do senador.
 

 

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