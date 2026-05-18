Com temporais em MS, Fátima do Sul registra maior volume de chuva do Estado

Mato Grosso do Sul registrou acumulados expressivos de chuva nas últimas 48 horas, com destaque para municípios das regiões sul e leste do Estado. Dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) apontam Fátima do Sul como a cidade mais afetada, com 151,8 milímetros registrados até a manhã deste domingo (18).

Na sequência aparecem Anaurilândia, com 124,2 mm, Dourados, com 124 mm, e Nova Andradina, que acumulou 116,6 mm. Também tiveram volumes elevados Ivinhema (105,4 mm), Bataguassu (103,2 mm) e Naviraí, onde o acumulado chegou a 100,2 mm.

Outros municípios com altos índices de chuva foram Angélica (85 mm), São Gabriel do Oeste (80,6 mm), Bela Vista (69,8 mm), Caracol (64 mm) e Itaporã (61,2 mm). Em Campo Grande, o acumulado foi de 53,6 milímetros nas últimas 48 horas.

O cenário ocorre em meio aos alertas de chuvas intensas emitidos pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para Mato Grosso do Sul, válidos até as 10h desta segunda-feira (18). Os avisos incluem risco de alagamentos, descargas elétricas, queda de galhos e interrupções no fornecimento de energia.

O alerta de maior intensidade, classificado como “perigo”, abrange municípios como Anaurilândia, Bataguassu, Ivinhema, Naviraí e Nova Andradina, cidades que também aparecem entre os maiores acumulados registrados pelo Cemtec. Nestas localidades, a previsão indica chuva de até 100 milímetros por dia e ventos que podem chegar a 100 km/h.

Já o aviso de “perigo potencial” contempla 39 municípios do Estado, incluindo Campo Grande, Dourados, Maracaju, Sidrolândia, Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo, com previsão de chuva entre 20 e 50 milímetros por dia e rajadas de vento de até 60 km/h.

O Inmet orienta a população a evitar áreas alagadas, não se abrigar debaixo de árvores durante temporais e desligar aparelhos elétricos em caso de descargas atmosféricas.



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