Cortador de árvores morre dias após sofrer acidente de trabalho em Maracaju

O cortador de árvores José Carlos de Jesus, de 58 anos, morreu durante a noite do último sábado, dia 16, na Santa Casa de Campo Grande, dias após sofrer um acidente de trabalho em Maracaju - a 160 quilômetros.

Ele teria sofrido um acidente na empresa onde ele trabalhava, no dia 4 de maio. A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe da própria empresa, que encontrou uma viatura do Corpo de Bombeiros, que havia sido acionada anteriormente.

Segundo consta no boletim de ocorrência, em razão da gravidade do acidente, a vítima foi transferida para a Santa Casa, onde ficou internada, mas no final da noite do último sábado, teve o óbito declarado.

O corpo foi encaminhado ao IMOL para saber as causas da morte.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

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