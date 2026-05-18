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Motorista de carro morre em colisão com caminhonete na BR-463, em Dourados

A suspeita é que o condutor do Pálio Weekend teria invadido a pista contrária

18 maio 2026 - 09h10Vinicius Costa
Carro ficou bastante danificado com o acidenteCarro ficou bastante danificado com o acidente   (Ligado na Notícia)

Anderson Antunes Avila, motorista de um Pálio Weekend, morreu na noite deste domingo, dia 17, em razão de um grave acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete GM Silverado, na BR-463, em Dourados.

Ele teria, por motivos a serem apurados, invadido a pista contrária e colidido violentamente com a caminhonete, que não teve tempo hábil para desviar. O condutor do veículo de passeio faleceu ainda no local.

Segundo o site Ligado na Notícia, no Pálio Weekend, onde estava a vítima fatal, havia um fardo pequeno de cerveja, que comporta 15 latas, mas durante a contagem, faltavam duas latas.

Em relação aos ocupantes da caminhonete, além do motorista, que sofreu um ferimento no pé, estavam a esposa dele, a cunhada e duas crianças, que foram socorridas e encaminhadas para uma unidade hospitalar de Dourados.

As circunstâncias exatas do acidente serão apuradas. A PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e Polícia Científica realizaram os trabalhos de praxe.

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Energisa Michel - Maio26

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