Homem leva pedrada durante desentendimento com traficante em Campo Grande

Homem, de 52 anos, está hospitalizado na área vermelha da Santa Casa de Campo Grande, após se desentender com um traficante em uma boca de fumo, na região da Vila Nossa Senhora das Graças, na noite deste domingo, dia 17.
Ele teria ido comprar drogas, quando teve um desentendimento com um indivíduo e recebeu uma pedrada na cabeça, que causou uma lesão profunda na região frontal direita, acima da testa.
Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima foi socorrida e encaminhada para a unidade hospitalar para atendimento médico.
O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.
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