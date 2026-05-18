Maio Laranja mobiliza ações de combate à exploração infantil em Inocência

A campanha Maio Laranja mobiliza instituições públicas e privadas em Inocência com ações de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A programação envolve atividades educativas promovidas pelo Projeto Sucuriú, da Arauco, em parceria com órgãos de proteção e segurança.

Entre os dias 12 e 14 de maio, trabalhadores do canteiro de obras participaram de blitzes informativas com orientações sobre identificação e denúncia de casos de violência sexual contra menores. As ações contaram com apoio do Programa Mulher Segura (Promuse), da Polícia Militar, com foco na conscientização e fortalecimento da rede de proteção.

A programação segue nos dias 19 e 20 com atividades no Ponto do Caminhoneiro, em parceria com o SEST SENAT. Caminhoneiros, motoristas e equipes das obras receberão orientações sobre prevenção, acolhimento e canais de denúncia. Também será apresentado o Projeto Proteção, desenvolvido em parceria com a Childhood Brasil.

No dia 28 de maio, crianças do município participarão de passeata promovida pelo Creas com apoio da Polícia Militar. A caminhada terá como símbolo as margaridas da campanha Faça Bonito, movimento nacional de conscientização sobre violência sexual contra crianças e adolescentes.

Ao longo do mês, a Casa Arauco terá iluminação especial na cor laranja e exibição de materiais educativos voltados à campanha Maio Laranja.

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