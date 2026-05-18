Menu
Menu Busca segunda, 18 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Camara CG Maio26
Cidade

Maio Laranja mobiliza ações de combate à exploração infantil em Inocência

Campanha reúne trabalhadores, motoristas, estudantes e instituições em atividades de conscientização e denúncia

18 maio 2026 - 13h23Vinicius Costa
Cabo Simone, da PMMSCabo Simone, da PMMS   (Divulgação/Arauco)

A campanha Maio Laranja mobiliza instituições públicas e privadas em Inocência com ações de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A programação envolve atividades educativas promovidas pelo Projeto Sucuriú, da Arauco, em parceria com órgãos de proteção e segurança.

Entre os dias 12 e 14 de maio, trabalhadores do canteiro de obras participaram de blitzes informativas com orientações sobre identificação e denúncia de casos de violência sexual contra menores. As ações contaram com apoio do Programa Mulher Segura (Promuse), da Polícia Militar, com foco na conscientização e fortalecimento da rede de proteção.

A programação segue nos dias 19 e 20 com atividades no Ponto do Caminhoneiro, em parceria com o SEST SENAT. Caminhoneiros, motoristas e equipes das obras receberão orientações sobre prevenção, acolhimento e canais de denúncia. Também será apresentado o Projeto Proteção, desenvolvido em parceria com a Childhood Brasil.

No dia 28 de maio, crianças do município participarão de passeata promovida pelo Creas com apoio da Polícia Militar. A caminhada terá como símbolo as margaridas da campanha Faça Bonito, movimento nacional de conscientização sobre violência sexual contra crianças e adolescentes.

Ao longo do mês, a Casa Arauco terá iluminação especial na cor laranja e exibição de materiais educativos voltados à campanha Maio Laranja.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sucuri recebeu tratamento para analisar condição de saúde
Cidade
Em parceria com a UFMS, Bioparque reforça monitoramento de animais na Capital
Com temporais em MS, Fátima do Sul registra maior volume de chuva do Estado
Cidade
Com temporais em MS, Fátima do Sul registra maior volume de chuva do Estado
Imagem meramente ilustrativa
Polícia
BOPE atende ocorrência de atentado com bomba caseira em casa na Capital
Foto: Alvorada Informa / Reprodução
Trânsito
Identificado homem que morreu em colisão frontal na BR-163 em Nova Alvorada do Sul
Divulgação / BPChoque / PMMS
Polícia
Morto em confronto com o Choque atraía vítimas pelo Marketplace para roubar motos
Foto: Divulgação
Polícia
Justiça manda para o presídio suspeito de tráfico que fugiu da PM em Campo Grande
Local do acidente - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
Acidente com viatura do BPChoque derruba poste em Campo Grande
Abaixo do viaduto, a avenida João Arinos - Foto: WhatsApp / JD1
Trânsito
Problema antigo: chuva cai e viaduto da João Arinos vira 'piscinão' de lama
Imagens - Reprodução / Redes Sociais
Cidade
Nem o camburão aguenta: rua de Campo Grande 'engole' até viatura da PMMS
Governo de MS libera obras de asfalto e novos lotes urbanizados para Bodoquena
Cidade
Riedel anuncia moradias, asfalto e obras de saneamento durante aniversário de Bodoquena

Mais Lidas

Arma apreendida - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
Motoqueiro abre fogo em conveniência e mata menino de 2 anos no Jardim Noroeste
Foto: Alvorada Informa / Reprodução
Trânsito
Identificado homem que morreu em colisão frontal na BR-163 em Nova Alvorada do Sul
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital
Local da ocorrência - Foto: Reprodução / Ponta Porã News
Polícia
Moradora de Campo Grande morre após fuga policial terminar em piscina no Paraguai