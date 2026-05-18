Suspeito de tentar matar vizinho em Ribas é preso escondido em Campo Grande

Indivíduo, de 22 anos, foi preso em Campo Grande durante o final de semana, após operação da Polícia Civil, que investigava uma tentativa de homicídio registrada em Ribas do Rio Pardo. O suspeito era alvo de mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio qualificado.

O crime em questão aconteceu em dezembro de 2025, quando o investigado teria efetuado disparos de arma de fogo contra o próprio vizinho.

O paradeiro do suspeito foi identificado após troca de informações entre unidades da Polícia Civil. O Núcleo de Inteligência da DEFURV apontou que ele estaria escondido no Bairro Centro Oeste, em Campo Grande.

Equipes do Grupo de Operações e Investigações realizaram diligências na região e localizaram o investigado. Após a prisão, ele foi encaminhado para a delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

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