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Parque Ayrton Senna terá novo acolhimento para enfrentar frio em Campo Grande

Campanha distribuiu 80 cobertores e 100 marmitas na última madrugada da Capital

19 maio 2026 - 14h23Sarah Chaves
Foto: Elias Campos/PMCGFoto: Elias Campos/PMCG  

A Prefeitura de Campo Grande vai reabrir na noite desta terça-feira (19) o abrigo temporário da campanha Inverno Acolhedor no Parque Ayrton Senna para atender pessoas em situação de rua durante o frio na Capital. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS) e será realizada novamente por conta da previsão de temperaturas iguais ou inferiores a 12°C.

Na última madrugada, 73 pessoas foram acolhidas no espaço, sendo 68 homens e cinco mulheres. Os atendidos receberam alimentação, roupas de inverno, como casacos, calças e meias, além de cobertores para enfrentar as baixas temperaturas. Quatro animais também foram abrigados durante a ação.

Ao todo, foram distribuídos 80 cobertores e 100 marmitas. Conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campo Grande registrou sensação térmica de 8,4°C durante a madrugada desta terça-feira.

Segundo a superintendente de Defesa dos Direitos Humanos, Priscilla Justi, a estrutura será montada sempre que houver previsão de frio intenso na Capital. A campanha atende pessoas em situação de rua que aceitam ser encaminhadas ao local de acolhimento para passar a noite protegidas do frio.
 

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