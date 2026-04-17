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Expogrande 2026 tem show de Diego & Victor Hugo nesta sexta; veja a programação

A dupla, que começou nos bastidores como compositores de grandes hits, hoje é destaque nacional pela presença de palco e forte conexão com o público

17 abril 2026 - 11h36Vinícius Santos
Diego e Victor Hugo﻿ - Foto: Reprodução / FacebookDiego e Victor Hugo﻿ - Foto: Reprodução / Facebook  

A Expogrande 2026 segue movimentando o Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, nesta sexta-feira (17), com uma programação que reúne provas equestres, leilões, negócios do agronegócio e show sertanejo com a dupla Diego & Victor Hugo, uma das principais atrações da noite.

Programação equestre começa cedo

As atividades têm início logo pela manhã. A partir das 7h, acontece a prova do laço da raça Pantaneira, na pista de laço, destacando a tradição do manejo no campo e a habilidade dos competidores.

Em seguida, às 8h, a pista LCN recebe o julgamento do cavalo Crioulo, reunindo exemplares de alta qualidade genética e criadores de diferentes regiões, em uma das etapas mais aguardadas do segmento equestre.

Leilões movimentam negócios no evento

A programação comercial ganha força no período da tarde e noite. Às 18h, ocorre o Leilão Cavalo Crioulo no Tatersal de Elite II, com oferta de animais selecionados.

Já às 19h, será realizada a apresentação dos animais do Leilão Cavalo Pantaneiro, na pista LCN, etapa que antecede a comercialização e permite ao público conhecer os exemplares.

No mesmo horário, o Leilão Virtual Pedro Camargo, promovido pela Capitaliza Leilões Rurais, amplia as oportunidades de negócios também no ambiente digital, conectando compradores e vendedores.

Diego & Victor Hugo encerram a noite

O encerramento da programação fica por conta do show da dupla Diego & Victor Hugo, que sobe ao palco principal trazendo um repertório de sucessos que marcaram a nova geração da música sertaneja, como InfartoFacas e Desbloqueado.

A dupla, que começou nos bastidores como compositores de grandes hits, hoje é destaque nacional pela presença de palco e forte conexão com o público.

Evento segue até domingo

A Expogrande reforça seu papel como um dos principais eventos do setor no Estado, reunindo tradição, negócios e entretenimento em uma única programação.

A feira segue até o dia 19 de abril. A partir das 14h, a entrada passa a custar R$ 20. Crianças de até 14 anos não pagam.

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