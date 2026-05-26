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Brasil tem menor taxa oficial de homicídios em 10 anos, mas estudo alerta para subnotificação

Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, 17 das 20 cidades mais violentas do país estão localizadas no Nordeste

26 maio 2026 - 13h51Sarah Chaves, com CNN
O levantamento mostra ainda que os homicídios ocultos cresceram 88,6% entre 2023 e 2024O levantamento mostra ainda que os homicídios ocultos cresceram 88,6% entre 2023 e 2024   (Bruno Itan)

Apesar de o Brasil ter registrado em 2024 a menor taxa oficial de homicídios dos últimos dez anos, pesquisadores alertam que o aumento das chamadas “mortes violentas por causa indeterminada” pode esconder uma realidade mais grave da violência no país. Os dados fazem parte do Atlas da Violência 2026, divulgado nesta terça-feira (26) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

Segundo o levantamento, o país contabilizou oficialmente 42.590 homicídios no ano passado, taxa de 20,1 mortes por 100 mil habitantes, número 7,4% menor em relação a 2023. Ainda assim, o estudo aponta crescimento expressivo dos chamados “homicídios ocultos”, categoria criada para estimar casos em que o Estado não conseguiu identificar oficialmente a causa da morte.

Esses registros entram inicialmente como Mortes Violentas por Causa Indeterminada (MVCI), classificadas quando não há confirmação se o óbito foi resultado de homicídio, acidente ou outra ocorrência. Para tentar corrigir a distorção, os pesquisadores aplicaram um método estatístico que reclassifica parte desses casos.

Com a inclusão dessas mortes estimadas, o número real de homicídios em 2024 subiria para 49.673 no país, praticamente estável em relação ao ano anterior, com redução de apenas 0,3%.

O levantamento mostra ainda que os homicídios ocultos cresceram 88,6% entre 2023 e 2024, saltando de 3.755 para 7.083 casos. A participação dessas ocorrências também dobrou no período, passando de 7,6% para 14,3% do total estimado de homicídios.

Segundo os pesquisadores, o cenário cria um “ponto cego estatístico” e exige cautela na análise da redução da violência letal no Brasil. Entre 2014 e 2024, o país acumulou mais de 55 mil homicídios ocultos, média de aproximadamente 5 mil casos por ano.

O estudo também aponta diferenças regionais. As menores taxas oficiais de homicídios foram registradas em São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal. Já os maiores índices aparecem no Amapá, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Ceará.

Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, 17 das 20 cidades mais violentas do país estão localizadas no Nordeste. Em contrapartida, as 20 cidades menos violentas concentram-se exclusivamente nas regiões Sul e Sudeste.
 

Veja lista das 10 mais violentas:
•    Maranguape (CE) - taxa de homicídio estimado de 87,2 por 100 mil habitantes
•    Jequié (BA) -  taxa de homicídio estimado de 79,4 por 100 mil habitantes
•    Maracanaú (CE) - taxa de homicídio estimado de 74,1 por 100 mil habitantes
•    Itapipoca (CE) - taxa de homicídio estimado de 74 por 100 mil habitantes
•    Caucaia (CE) - taxa de homicídio estimado de 72,9 por 100 mil habitantes
•    Juazeiro (BA) - taxa de homicídio estimado de 71,1 por 100 mil habitantes
•    Feira de Santana (BA) - taxa de homicídio estimado de 67 por 100 mil habitantes
•    Porto Seguro (BA) - taxa de homicídio estimado de 64,6 por 100 mil habitantes
•    Simões Filho (BA) - taxa de homicídio estimado de 64 por 100 mil habitantes
•    Camaçari (BA) - taxa de homicídio estimado de 62,9 por 100 mil habitantes

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