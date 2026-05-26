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Agenda oficial de Trump não prevê encontro com Flávio Bolsonaro nos EUA

Senador avalia estender permanência no país diante da possibilidade de uma reunião em eventual brecha

26 maio 2026 - 12h36Sarah Chaves, com CNN
Flávio Bolsonaro e Donald TrumpFlávio Bolsonaro e Donald Trump   (CNN)

O senador Flávio Bolsonaro (PL) avalia permanecer por mais tempo nos Estados Unidos diante da possibilidade de conseguir uma reunião com o presidente Donald Trump nesta terça-feira (26). Apesar disso, a agenda oficial divulgada pela Casa Branca não prevê encontro entre os dois.

Segundo aliados, existe a expectativa de que uma brecha na programação da tarde permita a conversa. Caso a reunião com Trump não aconteça, Flávio também pode se reunir com o vice-presidente norte-americano, JD Vance.

Inicialmente, o senador retornaria ao Brasil nesta quarta-feira (27), mas a viagem pode ser estendida dependendo das articulações políticas nos Estados Unidos.

Durante os encontros, Flávio deve defender que facções criminosas brasileiras sejam classificadas como organizações terroristas. O entorno do parlamentar também busca aproximá-lo de lideranças conservadoras americanas em meio ao projeto de disputar a Presidência da República.

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