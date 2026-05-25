Menu
Menu Busca segunda, 25 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Maio26
Brasil

Tadeu Schmidt lamenta morte da mãe aos 92 anos

Apresentador publicou homenagem nas redes sociais

25 maio 2026 - 11h54Sarah Chaves, com G1
Tadeu não informou a causa nem a data da morte da mãeTadeu não informou a causa nem a data da morte da mãe   (Redes Sociais)

O apresentador Tadeu Schmidt usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (25) para lamentar a morte da mãe, Janira, aos 92 anos. Na publicação, ele compartilhou uma mensagem de despedida e agradecimento.

“Obrigado por tudo, mãe. Eu tenho muita dificuldade pra aceitar que nunca mais vou te ver… O que me consola é pensar que você viveu 92 anos com tantos momentos bonitos, que criou três filhos realizados e felizes, que você viu netos e bisnetos… e que deixou uma lembrança muito forte em todos que conviveram com você. Descanse em paz, Dona Janira”, escreveu.

Tadeu não informou a causa nem a data da morte da mãe.

A perda acontece pouco mais de um mês após a morte de Oscar Schmidt, irmão do apresentador e um dos maiores nomes da história do basquete brasileiro. O ex-jogador morreu aos 68 anos, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, depois de passar mal em casa.
 

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministro Alexandre de Moraes
Brasil
Moraes é notificado por tribunal dos EUA em ação movida por empresa ligada a Trump
Bilhetes da Mega-Sena
Brasil
Mega 30 anos: apostas podem ser feitas até as 22h deste sábado
A ex-deputada Carla Zambelli foi libertada na noite desta sexta-feira
Brasil
Zambelli é libertada na Itália após tribunal negar extradição
Aeroporto Internacional de Campo Grande
Brasil
Anac prevê mais 2,6 mil cancelamentos de voos em junho após alta do querosene
Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress
Brasil
Deolane é transferida para presídio no interior após prisão em operação contra PCC
Conselho de Justiça libera R$ 2 bilhões para pagar atrasados do INSS a segurados
Brasil
Conselho de Justiça libera R$ 2 bilhões para pagar atrasados do INSS a segurados
Alistamento é obrigatório para homens e voluntário para mulheres
Brasil
Últimos dias: Alistamento Militar de 2026 termina em junho
Fachada STJ
Justiça
STJ manda OAB investigar advogado após petição com indícios de 'alucinação' de IA
Foto: Freepik
Brasil
Lei cria cadastro nacional de condenados por violência contra a mulher
Bigstock
Brasil
Sub-registro de nascimento fica abaixo de 1% pela primeira vez no Brasil

Mais Lidas

Foto: Reprodução/Redes Sociais
Justiça
Júri de homem acusado de matar esposa e filha terá segurança reforçada em Campo Grande
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital
Presidente Lula segue em agenda internacional
Política
'Vamos ver quem é quem', diz Lula sobre redução da jornada de trabalho
Thiago descobriu a doença em 2024, ano passado o câncer avançou e veio a notícia que não teria cura
Comportamento
Com câncer terminal, advogado promove "velório em vida" ressignificando a despedida na Capital