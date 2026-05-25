Tadeu Schmidt lamenta morte da mãe aos 92 anos

O apresentador Tadeu Schmidt usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (25) para lamentar a morte da mãe, Janira, aos 92 anos. Na publicação, ele compartilhou uma mensagem de despedida e agradecimento.

“Obrigado por tudo, mãe. Eu tenho muita dificuldade pra aceitar que nunca mais vou te ver… O que me consola é pensar que você viveu 92 anos com tantos momentos bonitos, que criou três filhos realizados e felizes, que você viu netos e bisnetos… e que deixou uma lembrança muito forte em todos que conviveram com você. Descanse em paz, Dona Janira”, escreveu.

Tadeu não informou a causa nem a data da morte da mãe.

A perda acontece pouco mais de um mês após a morte de Oscar Schmidt, irmão do apresentador e um dos maiores nomes da história do basquete brasileiro. O ex-jogador morreu aos 68 anos, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, depois de passar mal em casa.



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