Menu
Menu Busca quinta, 21 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo MS Ativo - Maio26
Brasil

Lei cria cadastro nacional de condenados por violência contra a mulher

Banco de dados terá informações pessoais, biométricas e criminais de autores condenados com decisão definitiva

21 maio 2026 - 09h24Sarah Chaves
Foto: FreepikFoto: Freepik  

Pessoas condenadas por crimes de violência contra a mulher passarão a integrar um cadastro nacional com informações pessoais, biométricas e criminais. A medida foi sancionada pelo presidente da República e publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (21), por meio da Lei que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher (CNVM).

O banco de dados reunirá informações de pessoas condenadas com sentença transitada em julgado por crimes como feminicídio, estupro, estupro de vulnerável, importunação sexual, assédio sexual, perseguição, violência psicológica e lesão corporal contra a mulher.

Entre os dados que deverão constar no cadastro estão nome completo, RG, CPF, filiação, endereço residencial, fotografia frontal e impressões digitais, além da identificação do crime cometido. A lei determina, no entanto, que seja preservado o sigilo sobre o nome da vítima.

O CNVM irá incorporar informações já existentes nos bancos de dados dos órgãos de segurança pública federais e estaduais. O sistema será gerido pelo Poder Executivo federal e deverá permitir o compartilhamento de informações entre os órgãos de segurança.

A nova legislação também prevê atualização periódica dos dados e possibilidade de consulta por interessados. Um dos dispositivos da lei foi vetado, mas o conteúdo não foi detalhado na publicação oficial.

A lei entra em vigor em 60 dias após a publicação oficial.
 

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bigstock
Brasil
Sub-registro de nascimento fica abaixo de 1% pela primeira vez no Brasil
A medida foi assinada durante evento em São Paulo
Brasil
Governo cria linha de crédito para motoristas de app e taxistas comprarem veículos novoss
Alcides Martins Ribeiro estava desaparecido desde 14 de abril
Brasil
Desaparecido há mais de um mês, juiz federal é encontrado morto
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil, Márcio Elias Rosa
Brasil
Brasil e EUA avançam em negociação para reduzir barreiras comerciais
Prisão - Foto: Ilustrativa -
Justiça
CNJ prepara novo mutirão para revisar prisões e medidas cautelares em todo o país
SUS
Brasil
Saúde abre consulta pública sobre inclusão de remédio contra câncer
Aeroporto
Brasil
PF investiga passageiro chileno por ofensas racistas e homofóbicas
Foto: Dirceu Aurélio/Imprensa MG
Brasil
Mulher morre após explosão de TV provocar incêndio em casa em MG
O PL encomendou uma pesquisa para medir os efeitos eleitorais do episódio
Brasil
Bolsonaro tenta conter desgaste de Flávio após vazamento de conversas
Divulgação / Assessoria / PRF
Polícia
PRF intensifica combate ao crime organizado em Mato Grosso do Sul e outros 10 estados

Mais Lidas

Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Polícia
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/5/2026
A fisioterapeuta foi encontrada morta dentro do quarto
Polícia
Polícia descarta feminicídio em morte de fisioterapeuta na Chácara dos Poderes
Tabletes de drogas apreendidos na ação
Polícia
Barbeiro e mais um são presos com 271 quilos de droga em Campo Grande