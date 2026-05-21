Recondução na AGEMS entra na pauta da Assembleia Legislativa

A recondução de Rejane Amorim Monteiro Mishima para a diretoria da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS) será analisada pelos deputados estaduais durante a sessão ordinária desta quinta-feira (21), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

O Projeto de Decreto Legislativo 05/2026, apresentado pela Mesa Diretora, prevê a permanência dela no cargo de diretora de Inovação, Relações Institucionais e Assuntos Correlatos da agência.

Todos os projetos serão apreciados em discussão única, com exceção da redação final do Projeto de Lei 270/2024.

Também na pauta, os parlamentares votam a redação final do projeto de autoria do deputado Antonio Vaz (Republicanos), que cria diretrizes de apoio às trilhas e rotas de Mato Grosso do Sul. A proposta busca incentivar o turismo sustentável, geração de emprego e renda nas comunidades locais, além da preservação ambiental e cultural.

Outro item em análise é o Projeto de Resolução 13/2026, do deputado Gerson Claro (PP), para concessão de Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense.

Os deputados ainda votam o Projeto de Lei 20/2026, da deputada Lia Nogueira (PSDB), que declara de utilidade pública estadual a Associação Douradown, localizada em Dourados.

As sessões da ALEMS podem ser acompanhadas presencialmente ou pelos canais oficiais da Casa de Leis, incluindo TV ALEMS, Rádio ALEMS, Facebook e YouTube.

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