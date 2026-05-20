Jaime Verruck lança pré-campanha digital para deputado federal

O ex-secretário estadual Jaime Verruck entrou de vez na pré-campanha para deputado federal ao lançar, nesta terça-feira (19), suas plataformas digitais voltadas à disputa eleitoral de 2026. Filiado ao Republicanos, Verruck passou a utilizar redes sociais e canais digitais para apresentar propostas, trajetória profissional e participação em projetos ligados ao desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul.

A movimentação marca a primeira pré-campanha eleitoral do ex-secretário, que permaneceu por 11 anos à frente da Semadesc. Nas plataformas digitais, o conteúdo será direcionado para temas como inovação, tecnologia, desenvolvimento econômico e uso de inteligência artificial.

Segundo a equipe do pré-candidato, os canais também vão destacar a atuação de Verruck em projetos desenvolvidos durante sua passagem pelo governo estadual, entre eles o Vale da Celulose, a Rota Bioceânica e o programa MS Carbono Zero.

O material poderá ser acessado em plataformas como Instagram, Facebook, X, YouTube, TikTok e LinkedIn.



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