PT reúne aliados e amplia articulação com Podemos, PDT e PSOL em MS

O secretário-geral nacional do PT, Henrique Fontana Júnior, afirmou nesta segunda-feira (18), em Campo Grande, que o partido trabalha para construir uma ampla frente partidária em Mato Grosso do Sul com foco na reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026. Durante coletiva na sede estadual da sigla, lideranças petistas também defenderam investimentos federais em infraestrutura, reforma agrária, segurança pública e industrialização do Estado.

A reunião contou com a presença do deputado federal e presidente estadual do PT, Vander Loubet, da senadora Soraya Thronicke (PSB-MS), do pré-candidato ao governo Fábio Trad e de outras lideranças da federação formada por PT, PV e PCdoB. Fontana confirmou ainda que Lula deve cumprir agenda de campanha em Mato Grosso do Sul, embora ainda sem data definida.

Um dos principais temas da coletiva foi a tentativa de ampliar a aliança política no Estado. Vander Loubet afirmou que o PT mantém conversas com PDT, Podemos, PSOL e Rede para fortalecer a chapa. Segundo ele, a eleição de 2026 pode resultar “na maior frente ampla” já construída no Estado.

A senadora Soraya Thronicke disse que o Podemos já demonstra tendência de apoio ao grupo ligado ao presidente Lula e afirmou que lideranças de diferentes partidos, inclusive do PL, devem apoiar o projeto no Estado. “Quem quiser fazer parte desse projeto aqui será abraçado para crescer junto”, declarou.

Outro destaque da coletiva foi a defesa de obras de infraestrutura em Mato Grosso do Sul. Vander citou a retomada da ferrovia para transporte de minério, a duplicação do anel viário de Campo Grande, melhorias na BR-262 e investimentos ligados à rota bioceânica e à saída para o Pacífico. Segundo ele, os projetos contam com apoio do governo federal e devem impulsionar a economia sul-mato-grossense.

Henrique Fontana também afirmou que o governo Lula trabalha para ampliar a industrialização do país e reduzir a dependência externa, especialmente na produção de fertilizantes. O dirigente citou investimentos federais em Mato Grosso do Sul, incluindo obras ligadas à celulose, infraestrutura logística e recuperação de hospitais universitários.

Na área política, o secretário nacional do PT criticou setores da direita e afirmou que parte da oposição aposta no conflito político e na polarização. “A direita, hoje, no país, trabalha muito a ideia do ódio, da intolerância e do conflito. E isso dificulta um projeto de desenvolvimento nacional”, declarou durante a coletiva.

Ao final da entrevista, Henrique Fontana também defendeu propostas nacionais do governo Lula, como a ampliação da participação federal na segurança pública e a redução da jornada de trabalho com garantia de dois dias de folga semanal. Segundo ele, o presidente deve intensificar agendas nacionais nos próximos meses para fortalecer o projeto de reeleição. “A proteção ao mundo do trabalho só evolui o país. Quanto melhor remunerado e mais protegido esse trabalhador, mais vai andar a economia”, afirmou.

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