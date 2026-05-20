Barbeiro e mais um são presos com 271 quilos de droga em Campo Grande

Dois homens foram presos por tráfico de drogas durante uma ação do Batalhão de Choque da Polícia Militar em Campo Grande. Na operação, os policiais apreenderam seis fardos de maconha, totalizando 271,4 quilos e uma balança digital em uma residência no Jardim Tarumã.

Denúncia anônima informava que Ryan Vinicius dos Santos Silva, de 22 anos, estaria circulando pelo bairro Coophavila em um Hyundai HB20 preto e atuando no comércio de entorpecentes. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, mas os policiais constataram um mandado de prisão em aberto contra ele.

Conforme o registro, o homem confessou envolvimento com o tráfico e indicou o local onde a droga estaria armazenada, na casa de um comparsa conhecido como “Dente”, de 44 anos. Durante o deslocamento até o endereço, os policiais abordaram o segundo suspeito após ele realizar uma manobra brusca ao perceber a aproximação da viatura.

Na residência, os militares localizaram os seis fardos de maconha e uma balança digital na sala do imóvel. O morador confirmou que guardava o entorpecente a pedido do primeiro suspeito.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem afirmou que receberia R$ 2 mil para armazenar a droga. Os dois foram encaminhados para a delegacia.

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