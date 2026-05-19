MS ganhará 525 novas viaturas e reforço de R$ 232,9 milhões na segurança pública

Mato Grosso do Sul ganhará 525 novas viaturas para reforçar a segurança pública em diversas regiões do Estado. Desse total, 400 veículos devem ser entregues já no próximo mês, após passarem por instalação de rádios, sistemas de comunicação e sinalização visual e auditiva.

As viaturas serão distribuídas conforme planejamento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), de acordo com a demanda operacional de cada município. O investimento integra um pacote mais amplo de modernização das forças de segurança. Desde 2023, o Estado já aplicou R$ 232,9 milhões na aquisição de mais de 25 mil equipamentos e veículos.

Entre os itens estão 467 veículos de tração mecânica, 7.838 armamentos, 2.383 equipamentos de comunicação, 1.198 equipamentos de áudio e vídeo, 806 equipamentos de proteção e socorro, 110 aeronaves e milhares de outros materiais de apoio operacional.

O secretário estadual de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, destacou que as entregas seguem planejamento estratégico.

“Dentro do planejamento estratégico da Sejusp, o Governo do Estado vai fazer esta entrega de viaturas para contribuir com a segurança da população. Um trabalho feito com integração, inteligência e investimentos em equipamentos de ponta e no que há de melhor no mundo”, afirmou.

O coronel da PM, Marco Antônio Arguelho da Silva, diretor de apoio e logística da Polícia Militar, explicou o processo de preparação dos veículos antes de irem às ruas.

“Após a chegada das viaturas tem a colocação de rádios intercomunicadores e todos os itens necessários. Hoje nós temos o rádio analógico e digital, que é definido de acordo com a região que o veículo vai seguir”, disse.

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