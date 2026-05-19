Mortos em confronto em MS, 'Mal Criado' e barbeiro tinham diversas passagens

O adolescente, de 17 anos, que não teve o nome divulgado, mas é conhecido pelo vulgo 'Mal Criado', e o barbeiro Eliseu Bitencourt, de 32 anos, mortos em confronto com equipes da Polícia Militar e do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos, Assaltos e Sequestros), durante a noite desta segunda-feira, dia 18, em Costa Rica, tinham diversas passagens pela polícia.

Enquanto o menor acumulava passagens por roubo, tráfico de drogas, furto e associação criminosa em Goiás, o comparsa tinha passagens por roubo, lesão corporal dolosa e boletins de violência doméstica.

Segundo informações divulgadas pela PM, a abordagem aconteceu na entrada da cidade de Costa Rica, na MS-223, enquanto os suspeitos estavam em uma Hyundai Tucson. Ambos abandonaram o veículo e tentaram fugir para uma área de mata.

Durante o acompanhamento, o adolescente e o barbeiro apontaram as armas para os policiais, que reagiram rapidamente antes que os suspeitos pudessem efetuar os disparos. A dupla estava com uma pistola de calibre 9 milímetros e um revólver de calibre 38. No veículo foi encontrado um tablete de maconha de 732 gramas.

Eles chegaram a ser socorridos pelas equipes para a Fundação Hospitalar, contudo, não resistiram e morreram durante o atendimento.

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