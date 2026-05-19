Frio avança em MS e cidades do sul registram temperaturas abaixo de 10°C

Mato Grosso do Sul registrou temperaturas baixas na manhã desta terça-feira (19), principalmente em municípios da região sul e de fronteira. Segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). Sete Quedas teve a menor mínima do Estado, com 9,2°C.

Na sequência aparecem Ponta Porã, com 9,7°C, Caracol, com 9,8°C, e Aral Moreira, que registrou 9,9°C. Porto Murtinho marcou 10,4°C, enquanto Amambai e Laguna Carapã tiveram 10,5°C e 10,8°C, respectivamente.

Entre os municípios mais conhecidos pelo turismo, Bonito amanheceu com 11°C. Dourados registrou 11,1°C e Campo Grande teve mínima de 13,1°C nesta manhã.

As menores temperaturas ficaram concentradas no sul do Estado, região que vem sendo mais impactada pela atuação de uma massa de ar frio nos últimos dias.



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