Homem e adolescente morrem em confronto com a PM em Costa Rica

Eliseu Bitencourt, de 33 anos, e um adolescente, de 17 anos, que não teve o nome divulgado, morreram em um confronto com uma equipe da Polícia Militar, durante a noite desta segunda-feira, dia 18, em Costa Rica - a 331 quilômetros de Campo Grande.

A troca de tiros aconteceu em uma rodovia da cidade, quando houve uma tentativa de abordagem no veículo Hyundai Tucson, onde a dupla estava.

Segundo o site MS Todo Dia, ao reagirem a tentativa de abordagem, Eliseu e o adolescente trocaram tiros com os policiais, mas acabaram atingidos e sendo socorridos pelos próprios militares.

Eles foram levados a Fundação Hospitalar, no entanto, devido aos ferimentos, não resistiram e faleceram no decorrer do atendimento.

A Polícia Civil e Científica estiveram na unidade hospitalar.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também