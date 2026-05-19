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Homem e adolescente morrem em confronto com a PM em Costa Rica

Dupla teria reagido a abordagem feita pelos militares em uma rodovia

19 maio 2026 - 07h10Vinicius Costa
Movimentação policial no hospital de Costa RicaMovimentação policial no hospital de Costa Rica   (MS Todo Dia)

Eliseu Bitencourt, de 33 anos, e um adolescente, de 17 anos, que não teve o nome divulgado, morreram em um confronto com uma equipe da Polícia Militar, durante a noite desta segunda-feira, dia 18, em Costa Rica - a 331 quilômetros de Campo Grande.

A troca de tiros aconteceu em uma rodovia da cidade, quando houve uma tentativa de abordagem no veículo Hyundai Tucson, onde a dupla estava.

Segundo o site MS Todo Dia, ao reagirem a tentativa de abordagem, Eliseu e o adolescente trocaram tiros com os policiais, mas acabaram atingidos e sendo socorridos pelos próprios militares.

Eles foram levados a Fundação Hospitalar, no entanto, devido aos ferimentos, não resistiram e faleceram no decorrer do atendimento.

A Polícia Civil e Científica estiveram na unidade hospitalar.

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